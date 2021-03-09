Уфа, , 10:44 — REGNUM Общий коэффициент смертности в 2020 году в Башкирии вырос на 23%, число умерших увеличилось более чем на 10 тысяч человек. Об этом 9 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на совещании в правительстве республики.

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По его словам, по показателю смертности республика занимает 39 место по России и четвертое место в Приволжском федеральном округе. Так, основной причиной смерти в 2020 году в республике стали болезни системы кровообращения (36,5%). Болезни органов дыхания в структуре смертности в прошлом году в Башкирии составили 13,4%, новообразования — 11,6%, внешние причины — 6,5%, прочие причины — 32%.

Забелин отметил, что к концу 2021 года планируется снизить общий коэффициент смертности на 14,1%. Для снижения смертности в республике был разработан соответствующий план, и он включает в себя более 100 мероприятий. Среди них, первичная и вторичная профилактика заболеваний, доступность качественной медицинской помощи. При этому ключевым направлением является снижение смертности от неинфекционных заболеваний.

Он также отметил, что в текущем году в Башкирии планируется провести диспансеризацию более 900 тысяч человек и провести профилактические осмотры более 850 тысяч детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии стартовал проект «Бала тап» («Рожай ребенка»).

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