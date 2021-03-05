Новосибирск, , 11:23 — REGNUM Российским разработчикам вакцин от COVID-19 необходимо масштабировать производство, чтобы занять соответствующие ниши рынка. Об этом 5 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Хочу сказать, что для того, чтобы занять соответствующие ниши рынка вакцинации, конечно, масштабирование производства — очень важный фактор», — сказал Мишустин в ходе посещения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

Премьер-министр подчеркнул, что российские учёные и медики, работающие над антивирусными препаратами, работают очень хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что в России уже до осени должен завершиться основной объём массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

В октябре 2020 года Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» запатентовал вакцину против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Разработанный на основе синтетических пептидных антигенов препарат вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета.