Пенза, , 13:28 — REGNUM Пензенский областной клинический центр крови продолжает производство антиковидной плазмы от доноров, переболевших COVID-19 и имеющих антитела. Всего удалось заготовить 2726 доз антиковидной плазмы, переливание провели 2082 пациентам.

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Из-за невозможности карантинизации в течение четырех месяцев антиковидная плазма проходит процедуру вирусинактивации и выдается в медучреждение по требованию для клинического использования. При отсутствии экстренной необходимости плазму замораживают для дальнейшего планового использования, уточнила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

В настоящее время основную часть доноров антиковидной плазмы составляют жители, перенесшие коронавирусную инфекцию в скрытой форме и имеющие антитела класса IgG к SARS CoV-2, добавила руководитель центра.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в начале ноября 2020 года получил положительный тест на коронавирус и работал удаленно. После выздоровления стать донором антиковидной плазмы ему не удалось.

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