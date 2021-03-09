Южно-Сахалинск, , 03:04 — REGNUM На Сахалине за последние сутки выявили ещё 12 случаев заражения коронавирусом (за 7 марта — пять, за 6 марта — 20). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 752 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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Ещё 27 больничных листов закрыли врачи в связи с выздоровлением пациентов. Всего на Сахалине успешно справились с болезнью 20 699 человек. Умерли от COVID-19 36 сахалинцев. Продолжают проходить лечение в стационарах и на дому 1017 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации за последние сутки выявлено 10 253 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.