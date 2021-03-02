Абакан, , 06:55 — REGNUM По состоянию на 2 марта в Хакасии выявлен 21 341 носитель коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 24 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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За сутки выздоровел 91 житель региона. За весь период в Хакасии после COVID-19 выздоровели 20 215 человек (94,7% от числа заразившихся).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в республике было выявлено 26 носителей коронавируса, выздоровели десять человек.

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