Мурманск, , 21:51 — REGNUM Власти Мурманской области с 5 марта снимут ряд антиковидных ограничений. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, послабления, в частности, коснутся работы детских садов и заведений общепита.

«Первое — мы отменяем обязательную самоизоляцию для лиц старшего поколения с учётом того, что видим тенденцию к снижению заболеваемости и устойчивый иммунитет у категории 65+. Второе — разрешаем работу детских лагерей. Третье — разрешаем по одному родителю принимать участие в утренниках в детских садах, конечно, с соблюдением всех мер социального дистанцирования», — заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Кроме того, предприятия общепита, которые на сегодняшний день работают до 23 часов, при соблюдении всех требований Роспотребнадзора с 5 марта смогут работать до 2 часов ночи.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

За последние сутки в Мурманской области выявили 81 носителя коронавируса. На лечении с COVID-19 находятся 606 человек.