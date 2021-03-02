Мурманск, 2 марта 2021, 21:51 — REGNUM Власти Мурманской области с 5 марта снимут ряд антиковидных ограничений. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, послабления, в частности, коснутся работы детских садов и заведений общепита.
Кроме того, предприятия общепита, которые на сегодняшний день работают до 23 часов, при соблюдении всех требований Роспотребнадзора с 5 марта смогут работать до 2 часов ночи.
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За последние сутки в Мурманской области выявили 81 носителя коронавируса. На лечении с COVID-19 находятся 606 человек.