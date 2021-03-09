Мурманск, , 16:26 — REGNUM В Мурманской области с начала пандемии провели более 839 000 тестов на COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

"Треть объема выполняются в трех лабораториях, подведомственных Минздраву. Результаты тестов северяне получают в том числе и с помощью смс-сервиса в течение 24 часов после сдачи анализа. Услугу оказывают тем, кто дал согласие на информирование. С 24 ноября таким образом уведомления получили более 134 000 человек», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области коронавирус был выявлен у 47 440 человек, 988 из них скончались.