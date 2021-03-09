Чита, , 07:32 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 587 человек, причём 369 из них обнаружили за праздничные дни (6−8 марта 2021 года).

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Вместе с тем 37 796 пациентов (+316 за праздничные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 752 человека (+14 пациентов за праздничные дни).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 65 (-10 за праздничные дни) находятся в тяжелом состоянии, 37 (-3 за праздничные дни) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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