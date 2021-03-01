Москва, , 13:38 — REGNUM Противоэпидемические меры в 2020 году смогли обеспечить бесперебойную работу атомных электростанций и космодромов. Об этом 1 марта заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней.

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«Вместе с нашими партнёрами — «Росатомом», «Роскосмосом» и Министерством промышленности — мы разработали комплекс противоэпидемических мер, который позволил нам обеспечить бесперебойную работу всех объектов, таких как атомные электростанции», — заявила Скворцова.

В том числе удалось обеспечить 15 запусков космических аппаратов с трёх космодромов и весь объём поисково-спасательных работ даже в период жёсткого карантина в Казахстане.

Также получилось уже с июля 2020 года возобновить тренировки спортивных сборных России без риска инфицирования федеральных баз, где проходили мероприятия.

«Прежде всего это было связано с тем, что мы обеспечили раннее выявление инфицированных, благодаря тому, что расширили сеть ПЦР-лабораторий на наших территориях в три раза с марта: с 14-ти до 52-х», — указала Скворцова.

«С помощью государственной корпорации «Росатом» внедрили технологии, которые позволили нам существенно увеличить оборот работы каждой лаборатории и сократить время до получения результатов», — указала она.