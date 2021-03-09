Чебоксары, , 08:09 — REGNUM Чувашия в марте ожидает получение 40 доз вакцины от COVID-19, что позволит устранить «разрыв в поставках вакцин». Об этом глава республики Олег Николаев заявил при подведении итогов февраля.

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В республике действуют 37 пунктов вакцинации. Заявлялось, что планируется получить 38 тыс. доз вакцины от COVID-19 (торговая марка «Спутник V»).

«К сожалению, на сегодняшний день поступило гораздо меньше вакцин, чем предполагалось. Это примерно 33 тыс. доз, привиты около 24 тыс. человек, в том числе чуть более 9 тыс. человек — двумя компонентами», — сказал Олег Николаев в интервью ГТРК «Чувашии».

Руководитель республики отметил, что «в марте, согласно тем графикам, которые есть, должно поступить более 40 тыс. вакцин»:

«И мы ожидаем, что тот разрыв в поставках вакцины в ближайшее время будет устранен и нивелирован».

По данным оперативного штаба России, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 21 792 случая заражения коронавирусом, выздоровели 19 937 человек, умерли 1078 пациентов с коронавирусом.