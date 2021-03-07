Элиста, , 22:06 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние двое суток зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 7 марта.

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За весь период пандемии в Калмыкии скончались 302 пациента с COVID-19.

Напомним, что общее число случаев заражения коронавирусом в Калмыкии достигло 19 тыс. 272 человек. Смогли победить коронавирус 18 тыс. 292 жителя республики.

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