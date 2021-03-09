Тамбов, , 12:51 — REGNUM В Тамбовской области 9 марта подтверждено 103 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на четыре меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области было зарегистрировано 27 тыс. 272 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 25 тыс. 117 пациентов, в том числе 38 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 363 человека.