Ижевск, , 08:12 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 4 марта прививку от коронавируса сделал 28 601 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 10 902 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За сутки были впервые вакцинированы 877 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 1499 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 марта в республике провели 888 577 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2817 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1530 исследований.

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