Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 273 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 марта. Днём ранее положительный результат теста получил 271 человек.

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Новые носители инфекции выявлены в 36 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (106) и Зерноградском районе (девять). Почти 28% заразившихся — люди старше 66 лет, 5,1% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 74 тыс. 418. Выписаны с выздоровлением более 65 тыс. пациентов.

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