Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM В Петербурге увеличилось суточное число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 1 марта оперативный штаб. Так, за последние сутки в городе обнаружили 943 новых зараженных. Это на четыре случая больше, чем днем ранее.

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Всего за время пандемии в Петербурге подтвердили 368 120 случаев заражения. Выздоровело от COVID-19 при этом 300 257 человек, включая 1320 выписанных за последние сутки.

Добавим, в России за сутки зафиксировали 11 571 новый случай заражения, их общее число достигло 4 257 650.

При этом петербургские власти уже выразили обеспокоенность тем фактом, что в городе снизились темпы сокращения ежесуточных госпитализаций с ковидом и пневмониями.

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