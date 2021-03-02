Москва, , 20:57 — REGNUM В Вооружённых силах России уже более 31 тысячи человек перенесли коронавирусную инфекцию, следует из опубликованного 2 марта информационного бюллетеня Минобороны.

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«За прошедшие сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровел 81 военнослужащий. Общая численность выздоровевших увеличилась до 31 080 человек», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 899 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Все они находятся под постоянным наблюдением военных медиков.

Сообщается, что двое военнослужащих с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии, ещё девять — в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Сведений о динамике прироста инфицированных в Вооружённых силах, а также о возможных летальных случаях среди военнослужащих Минобороны не раскрывает.