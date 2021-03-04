Ханты-Мансийск, , 08:24 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 103 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 99 случаев.

Основные очаги заражения в ХМАО на 4 марта: Сургут — 25 случаев; Ханты-Мансийск — 14; Нижневартовск — 9; Югорск — 7.

С начала пандемии на 4 марта в Югре зарегистрировано 51 875 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 49 879 человек, скончались 756 пациента с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).