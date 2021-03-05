Элиста, , 09:19 — REGNUM В Республике Калмыкия продолжается вакцинация от COVID-19. В настоящее время участие в прививочной кампании приняли более 7,4 тыс. человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

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«За всё время в Калмыкию несколькими партиями поступило вакцины для иммунизации свыше 8,7 тыс. человек. Привито более 7,4 тыс. жителей республики», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что вакцинация в Калмыкии проводится с использованием двух препаратов — «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». Все желающие получают прививку в порядке очереди.

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