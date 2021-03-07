Астрахань, , 17:41 — REGNUM В Астраханской области 7 марта подтверждено 85 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 29 тыс. 29 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 422 человека.

Выздоровели 22 тыс. 556 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 583 человека скончались. Три новых летальных случая подтверждено за сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,93.