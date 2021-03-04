Москва, , 21:56 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 4 марта выявлено 812 носителей коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 812 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все инфицированные военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Пятеро из них в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии, ещё один — в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 93 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 31 254 человек.

В Минобороны добавили, что основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих. На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли уже более 360 тысяч военнослужащих.