Салехард, , 11:23 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Из них четыре случая зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 7 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 36 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 7 марта 37 356 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 35 545 человек, 403 пациента с COVID-19 скончались.