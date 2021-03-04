Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону закроют почти все ковидные госпитали, за исключением одного. Единственный инфекционный стационар, развёрнутый в период пандемии, продолжит работу на базе горбольницы №20. Для этого в лечебном учреждения есть все условия.

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«Цифры говорят сами за себя. У нас загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях менее 50%. Не очень правильно оставлять ковидные этажи, а на других вести плановый приём. Поэтому выбрали для госпиталя отдельно стоящее здание в больнице № 20», — цитирует сити-менеджера областного центра Алексея Логвиненко портал donnews.ru.

ИА REGNUM сообщало, что ранее ростовский градоначальник заявил о поэтапном возвращении к привычному образу жизни.

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