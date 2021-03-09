Челябинск, , 10:43 — REGNUM В Челябинской области за сутки выявлено уже менее 150 новых носителей коронавируса. Если точнее, то 149, сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе было обнаружено 53 623 заразившихся. Выздоровели пока только 46 287.

Больных COVID-19 насчитывается 5153. За сутки скончались девять пациентов с коронавирусом, в том числе шестеро от COVID-19.