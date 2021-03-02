Иркутск, , 10:09 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1904 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 2 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 56 325 человек (+210 за сутки).

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Госпитализированы 1706 пациентов (-49 за сутки). Выздоровели 52 916 пациентов (+313 за сутки). Ещё 235 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за сутки).

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