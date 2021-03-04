Казань, , 12:01 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирус подтвердили у 53 человек. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 49 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 4 марта, выявили 18 184 случая инфицирования. Выздоровели всего 14 842 пациента, за сутки — 59 человек. С начала наблюдения подтверждены 347 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, четыре — за сутки, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 24 пациента, 29 — лечатся на дому. Больше всего инфицированных среди жителей в возрасте от 60 до 70 лет — 16 человек, от 50 до 60 лет — 12 зараженных, 10 жителей — от 70 до 80 лет, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 26 новых носителей вируса, восемь проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с начала пандемии от коронавируса погибли 27 медработников. Связь с профессиональной деятельностью подтвердилась в восьми случаях, еще в девяти — идет расследование.

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