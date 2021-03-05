Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM В Ленинградской области вновь отмечен максимальный суточный уровень смертности от ковида. За 4 марта в регионе было зарегистрировано 14 летальных исходов, такой высокий показатель с начала пандемии регистрировали лишь в феврале текущего года.

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Как сообщили 5 марта в федеральном оперативном штабе, за минувшие сутки в Ленобласти выявили 144 новых инфицированных коронавирусом, что на одного человека меньше, чем было выявлено сутками ранее.

По данным регионального оперативного штаба, за сутки было положительные тесты на коронавирус получили жители 61 населенного пункта всех районов региона.

Всего за время пандемии в регионе выявлено 36 733 зараженных, из них 33 488 выздоровели, в том числе 274 — за прошедшие сутки, еще 2556 продолжают лечение. Умерли 689 человек.

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