Красноярск, , 12:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 15 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 4 марта в краевом оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе умерли 2848 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 13 человек.

По состоянию на 4 марта в регионе выявлено 63 192 носителя коронавируса, выздоровел 58 441 человек.

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