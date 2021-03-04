Великий Новгород, , 12:31 — REGNUM За последние сутки в Новгородской области выявлены 63 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 4 марта в региональном оперативном штабе. Это на два случая меньше, чем сутками ранее.

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Суточная выявляемость в объеме менее 70 случаев сохраняется в регионе с 28 февраля. Из числа новых случаев 28 пришлось на Великий Новгород.

С учетом новых данных в Новгородской области подтверждено 27 409 случаев заражения за время пандемии. Выздоровели 23 957 человек, в том числе 86 пациентов выписаны за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 115 жителей Новгородчины.

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