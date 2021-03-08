Волгоград, , 12:01 — REGNUM Ещё 148 носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 8 марта, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 139 пациентов, скончались семь человек.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждены 50 тыс. 675 случаев заражения коронавирусом. Справились с инфекцией 48 тыс. 477 человек.

В регионе зарегистрированы 826 смертельных случаев, вызванных коронавирусом.