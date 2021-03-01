Москва, , 12:33 — REGNUM Вакцина от коронавируса, разрабатываемая в Крыму, вскоре может получить разрешение на клинические испытания. Об этом 1 марта заявил проректор по науке Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин на телеканале «Россия 24».

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«Для того, чтобы перейти к испытаниям на человеке, нужно, в общем-то, пройти весь цикл доклинических испытаний, и получить разрешение на клинические испытания», — заявил Кубышкин.

«Но надеюсь, что всё-таки нам удастся доказать эффективность и получить разрешение. В принципе, у нас из разработчиков есть группа добровольцев, которые готовы включиться в испытания и, в общем-то, на себе проверить действие данной вакцины», — указал он.

Предполагается, что испытания на добровольцах крымской вакцины от коронавируса начнутся весной 2021 года.