Красногорск, , 17:07 — REGNUM Около 3 тыс. представителей агропромышленного комплекса (АПК) Подмосковья вакцинировали от коронавируса. Об этом 1 марта сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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Как отметил исполняющий обязанности главы регионального минсельхоза Сергей Воскресенский, ведомство совместно с администрациями муниципальных образований и главами сельхозпредприятий проводит работу по информированию аграриев о проводимой в регионе вакцинации от коронавируса.

«По оперативным данным, количество сотрудников предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья и нашего министерства, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, составляет более 3 тысяч человек. Провакцинировались аграрии более 600 хозяйств региона», — заявил Воскресенский.