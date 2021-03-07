Липецк, , 17:31 — REGNUM В Липецкой области 7 марта подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Всего на территории региона было выявлено 25 тыс. 393 положительных результата исследований.

За весь период наблюдения 22 тыс. 37 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 35 — за последние сутки. 453 человека скончались. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.