Ханты-Мансийск, , 08:25 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 104 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 107 случаев.

Основные очаги заражения в ХМАО на 2 марта: Сургут — 23 случая; Ханты-Мансийск — 15; Нижневартовск — 12; Кондинский район — 8; Югорск — 7; Советский район — 6.

С начала пандемии на 2 марта в Югре зарегистрировано 51 673 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 49 584 человека, скончались 752 пациента с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).