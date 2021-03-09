Пенза, , 11:12 — REGNUM В Пензенской области в настоящее время привито от коронавируса около 40 тыс. человек. На текущей неделе в регион поступит новая партия вакцины, в связи с этим количество пунктов вакцинации возросло с 45 до 60. Об этом 9 марта заявил губернатор Иван Белозерцев.

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Со слов главы области, в первую очередь необходимо вакцинировать пожилых жителей. Для этого крайне важна информационно-разъяснительная работа среди населения. К сожалению, умирает немало людей старшего возраста, заразившихся коронавирусом. Вакцинация позволит сохранить им жизнь и здоровье, уверен Белозерцев. По поручению главы области организована доставка ветеранов в прививочные пункты и обратно с помощью автотранспорта, приобретенного за счет бюджетных средств. «Новые машины в медицинских организациях есть, надо их использовать по назначению», — добавил глава Пензенской области.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность поликлиник и больниц в Пензенской области 6 марта была организована по расписанию субботнего дня. 7 и 8 марта пензенцам в штатном режиме оказывали неотложную медпомощь, выписывали лекарственные средства, больничные листы, справки о смерти и прочее.

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