Москва, , 16:01 — REGNUM Для того, чтобы избежать третьей волны коронавируса в России, нужно успеть привить 25% жителей страны за ближайшие два месяца или 30% до мая 2021 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

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«Если вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не ниже, чем длительности при нативном заболевании, шесть месяцев, [то] для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо, если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется [привить] около 30% [населения]», — сказала Скворцова.

По её словам, третья волна коронавируса должна была быть неизбежной и могла возникнуть примерно с мая 2021 года с пиком в октябре, но «наличие эффективных вакцин меняет эту ситуацию».