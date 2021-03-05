Мурманск, , 12:00 — REGNUM Мурманской области выявлено 70 новых случаев заболевания CoViD-19, 28 из них — в областном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — жители Оленегорска, Мончегорска, Североморска, Ковдорского, Кандалакшского районов и Печенгского округа. Всего на лечении с COVID-19 находятся 300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области с сегодняшнего дня отменен режим самоизоляции для пожилых и снят ряд карантинных ограничений.