Москва, , 17:40 — REGNUM В Москве и в целом в мире постепенно улучшается ситуация с распространением коронавируса. Об этом 5 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

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«Ситуация с пандемией постепенно улучшается. Правда, мы видим и тревожные сигналы, которые приходят из Бразилии и некоторых европейских стран», — написал он.

По его словам, в Москве обстановка стабильная. По сравнению с пиковыми значениями, в Москве в пять раз снизилось число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Также уменьшилось число госпитализаций и других показателей — в два-три раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 8 марта отменяется обязательный домашний режим для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. С этого же дня разблокируются социальные карты.