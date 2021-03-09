Рязань, , 12:11 — REGNUM Ещё 61 носитель коронавируса выявлен в Рязанской области 9 марта, что на одного меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 25 тысяч. Противоэпидемические мероприятия проводятся в 26 образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Показатель заболеваемости в Рязанской области составляет 2 240,26 на 100 тысяч населения. С начала пандемии в регионе подтверждены 25 042 случая заражения коронавирусом, выздоровели 23 157 человек, в том числе 69 пациентов выписаны за истекшие сутки.

В связи с выявлением носителей инфекции комплекс противоэпидемических мероприятий продолжается в двух детских садах, 18 школах, трёх ссузах и трёх вузах.