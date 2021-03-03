Ставрополь, , 13:54 — REGNUM В Ставропольском крае приняты решения о смягчении ограничительных мер, введенных ранее режимом самоизоляции. Так, разрешена работа гостиниц, концертных залов и кинотеатров, полностью возобновят работу парки культуры и отдыха. Об этом 3 марта сообщил глава края Владимир Владимиров.

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Отметив, что основанием для принятия решения о снятии ограничений стало улучшение эпидобстановки по коронавирусу, губернатор уточнил детали. По словам Владимирова, если ранее гостиницы имели право принимать на постой лишь граждан, находившихся в командировках и поездках, то теперь заселять можно всех желающих.

Что касается залов для проведения массовых мероприятий, в том числе кинотеатров, выставочных залов, музеев, читальных залов библиотек, то для них снято ограничение по 50%-ной заполняемости.

При этом, как подчеркнул Владимир Владимиров, необходимо помнить о соблюдении личных мер профилактики, в том числе о ношении масок.

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