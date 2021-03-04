Воронеж, , 09:56 — REGNUM Решение о смягчении ряда ограничительных мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса, принято на заседании регионального оперативного штаба 3 марта. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

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В частности, при условии соблюдения противоэпидемических норм разрешено открытие сельских клубов. Также поддержано предложением разрешить проведение локальных празднований Масленицы — при обязательном соблюдении масочного режима и социальной дистанции. При этом окончательные решения о проведении праздничных мероприятий возложены на муниципалитеты.

«На сегодняшний день мы имеем снижение суммарного количества болеющих, и это не разовый спад, за которым следует стабилизация на прежнем уровне, а постоянное уменьшение. Это позволяет нам еще на какую-то часть вернуть прежнюю привычную жизнь. Будем надеяться, что такая тенденция продолжится», — отметил губернатор Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне мэрия Воронежа опубликовала план мероприятий к Масленице — основная часть из них была запланирована в онлайн-режиме.