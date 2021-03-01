Ставрополь, , 11:59 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе число новых случаев заражения коронавирусом снизилось до 269 в сутки. В пиковый период эпидситуации по распространению инфекции почти такое количество фиксировалось не во всем округе, а в одном субъекте — на Ставрополье или Дагестане.

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По данным федерального оперативного штаба на 1 марта, наименьшее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено в Чечне — всего 13. Больше всего заразившихся в Кабардино-Балкарии — 70. На Ставрополье прирост числа пациентов с COVID-19 снизился почти в четыре раза — до 65, а в Дагестане — до 38.

За прошедшие сутки в субъектах СКФО было зафиксировано семь случаев летального исхода — пять человек скончались на Ставрополье, еще двое — в Кабардино-Балкарии. В остальных субъектах округа случаев смерти от COVID-19 не произошло.