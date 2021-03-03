Абакан, , 08:18 — REGNUM С начала прививочной кампании в Хакасии от COVID-19 привились 15 565 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в республиканском министерстве здравоохранения.

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Оба компонента вакцины получили 7553 человека. Вакцинация проходит во всех муниципалитетах республики на базе медорганизаций.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 марта в Хакасии выявлено 21 359 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 20 294 человека.

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