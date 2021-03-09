Кемерово, , 09:05 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 9 марта, за прошедшие сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 54 случая. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 14, Кемерово — 13, Междуреченск — восемь, Мыски — четыре, Анжеро-Судженск — один, Белово — один, Березовский — один, Калтан — один, Киселевск — один, Осинники — один, Прокопьевск — один, Юрга — один, Гурьевский МО — один, Яйский МО — один, Яшкинский МО — один», — гворится в оперативном соообщении. За это же время 53 пациента выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 32 213 случаев заражения коронавирусом, 31 298 человек выздоровели, 568 пациентов скончались.