Псков, , 18:07 — REGNUM В Псковской области от коронавируса хотя бы первой дозой вакцины привились 16,8 тыс. жителей, а оба этапа вакцинации прошли почти 6 тыс. человек. Об этом 2 марта сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Медсестра во время вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего в регион поступило 23,6 тыс. доз двухкомпонентного препарата «Гам-КОВИД-Вак», привито первым компонентом 16,8 тыс. человек (4,47% от запланированных 60% населения), полностью — почти 6 тыс. человек.

В свою очередь руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук указал, что в Псковской области в связи с появлением более контагиозных вариантов коронавирусной инфекции может ожидаться ухудшение эпидемической ситуации, поэтому необходимо прилагать усилия для снижения темпов заболеваемости.

«Мы не застрахованы от того, что эта заболеваемость может появиться», — отметил он.

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