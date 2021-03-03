Чебоксары, , 08:55 — REGNUM В Чувашии планируют разрешить проведение утренников в дошкольных образовательных учреждениях. Об этом заявил на своей странице в социальных сетях глава республики Олег Николаев.

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Руководитель региона отметил, что к нему «в большом количестве» поступают просьбы от родителей дошкольников дать им возможность участвовать в утренниках. Олег Николаев отметил, что понимает желание родителей «присутствовать в важный момент жизни ребенка, быть рядом и поддерживать».

«Впереди мероприятия, посвящённые 8 марта, кого-то в этом году ждет выпускной из детского сада и поступление в школу», — отметил глава Чувашии.

По его словам, он поручил республиканскому министерству образования обеспечить возможность родителям с 3 марта посещать детские мероприятия. При этом санитарно-эпидемические требования сохраняются: речь идёт о масочном режиме, соблюдении безопасной дистанции, обработке рук и термометрии.

Напомним, ранее в Чувашии возобновили работу в очном режиме учреждения дополнительного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 21 502 случая заражения коронавирусом, вылечились 19 679 человек (91,52%), умерли 1045 человек.

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