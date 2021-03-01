Красногорск, , 13:50 — REGNUM Подмосковье должно стать лидером по уровню вакцинации населения от коронавирусной инфекции среди регионов России. Соответствующее поручение 1 марта дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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По его словам, по количеству уже привитых от COVID-19 людей к общей численности населения Подмосковье находится в «зеленой зоне» — среди наиболее благополучных в этом плане регионов России. Однако Воробьев считает, что Московская область должна занять в этом списке лидирующую позицию.

«Мы должны быть лидерами. Вакцинация даёт результат, даёт возможность сконцентрировать усилия наших врачей на плановой медицинской помощи. Прошу команду минздрава быть максимально открытыми и предлагать удобные форматы вакцинации в местах, где людям удобно сделать прививку», — сказал Воробьев.

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