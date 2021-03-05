Москва, , 10:38 — REGNUM Ключевой задачей для медиков является организация реабилитационного периода для пациентов из-за возникающих последствий после COVID-19. Об этом в ходе конгресса педиатров заявила замглавы Минздрава РФ Татьяна Семёнова.

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«Мы сегодня говорили про очень большую важность реабилитационного периода. Сегодня это ключевая для нас проблема и задача. Она многопрофильная, у педиатров, может быть, чуть меньше какие-то проявления у детей, у взрослых — все органы и системы затронуты в постковидные изменения в той или иной степени, в зависимости от фоновых заболеваний, морбидного состояния стартового», — сказала Семёнова.

Она назвала вероятным переход коронавируса в сезонную инфекцию, которая будет управляемой.