Йошкар-Ола, , 13:42 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 1 марта выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, было подтверждено 33 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 820 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 10 547 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 42 человека. 171 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки, как и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1111 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 171 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 388 человек, из них у 384 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны девять пациентов, при этом госпитализированы 16 жителей Марий Эл.