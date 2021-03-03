Екатеринбург, , 15:51 — REGNUM В Свердловской области в 2020 году умерло на 17% больше человек, чем годом ранее. Об этом сообщила замглавы управления ЗАГС по региону Наталья Храмова на пресс-конференции.

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По данным ЗАГСа, в 2020 году зафиксировано 67 510 актов о смерти. Для сравнения, в 2019 году умерли 57 644 человека.

Больше всего смертей зарегистрировали в четвёртом квартале 2020 года (21 109 человек). Причина избыточной смертности — не только коронавирус, много смертей также зафиксировано от онкологии и сердечных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за 2020 год на 5% упала рождаемость.

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