Благовещенск, , 11:41 — REGNUM В Благовещенске Амурской области суд огласил приговор 44-летнему местному жителю, обвиняемому в покушении на убийство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Обвиняемый в апреле 2020 года пришёл в торговый центр Благовещенска в состоянии алкогольного опьянения и без средств индивидуальной защиты. Охранник сделал ему замечание об отсутствии маски, в ответ получил два выстрела из травматического пистолета в голову и туловище. Сотруднику охраны в медицинском учреждении была оказана помощь.

Правоохранительным органам удалось оперативно установить личность нападавшего и задержать его. По решению суда обвиняемый был арестован.

«Приговором Благовещенского городского суда осужденному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, с установлением ограничений», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Петербурга ударил сотрудника метрополитена по лицу в ответ на просьбу надеть маску в транспорте. Инцидент произошел 14 мая около 08:40 в вестибюле станции метро «Нарвская» на «красной» линии.